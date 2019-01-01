Diyaliz Hastaları Arama Kurtarma Ekiplerince Hastaneye Ulaştırıldı
57 dakika önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşılamayan 2 diyaliz hastası, arama kurtarma ekiplerince hastaneye götürüldü.
Manisa
'nın Demirci
ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşılamayan 2 diyaliz hastası, arama kurtarma ekiplerince hastaneye götürüldü.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken yollarda da buzlanma oldu.
Demirci Devlet Hastanesine ait diyaliz servis aracı, kar ve buzlanma nedeniyle Bardakçı ve Çanakçı
mahallelerindeki 2 diyaliz hastasına ulaşamadı.
Belediye Başkanı Selami Selçuk
'un talimatıyla bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri, diyaliz hastası İsmail Memiş ve Bayram Özel
'i alarak hastaneye götürdü.
Diyaliz hastası İsmail Memiş, yaklaşık 2 saat beklediklerini ancak hastaneye gidemediklerini, arama kurtarma ekipleri sayesinde tedavi görebildiklerini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:53 Kaynak: AA
Meteoroloji'den Uyarı: Cuma Günü İstanbul'a Kar Gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıklıyor
İranlı Turistler Yeni Yıla Van'da Girdi
ABD ve İsrail, UNESCO'dan Resmi Olarak Ayrıldı