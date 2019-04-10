Son Dakika Haberleri: Diyaliz Servisinde Toplu Doğum Günü

Diyaliz Servisinde Toplu Doğum Günü

54 dakika önce

Sivas Numune Hastanesi Hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören hastalara, doğum günü sürprizi yapıldı.

Diyaliz Servisinde Toplu Doğum Günü, System.String[]
Sivas Numune Hastanesi Hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören hastalara, doğum günü sürprizi yapıldı.

Sivas Numune Hastanesi Hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören diyaliz hastalarına moral olması açısından, ünite çalışanları tarafından sembolik bir doğum günü sürprizi düzelendi. Hemodiyaliz ünitesinde gerçekleşen kutlamaya hasta ve hasta yakınları, servis çalışanları ve hastane yönetimi katıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan hastane başhekimimiz Op. Dr. Emin Ertan Temizöz, "Diyaliz servisindeki hastalarımıza doğum günü kutlaması yaptık. Bu tür etkinlikleri tüm hastanemizde gerçekleştirme amacındayız. Amacımız hastalarımızın mutluluğu tedavilere uyumlarının sağlanması iyileştirme süreçlerinin hızlandırılmasıdır" dedi.

Bu tür etkinliklerin hastanın tedavisinde destek olduğunu ifade eden Diyaliz Sorumlusu Dr. Özgen Bilge Kangal, "Hastalarımızın medikal tedavilerinin yanı sıra morallerini yüksek tutmaya özen gösteriyoruz. Bu hem bizimle olan iletişimlerini güçlendiriyor, hem de tedavilerine destek oluyor. Bu amaçla belirli aralıklarla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de toplu bir doğum günü etkinliğimiz var. Bize bu konuda desteğini esirgemeyen hastane yönetimimize ve emeği geçen tüm diyaliz ekibimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:42 Kaynak: İHA
Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:36:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyaliz Servisinde Toplu Doğum Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]