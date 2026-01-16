Diyanet Başkanı Felaket Sonrası Birlik Mesajı Verdi - Son Dakika
Diyanet Başkanı Felaket Sonrası Birlik Mesajı Verdi

Diyanet Başkanı Felaket Sonrası Birlik Mesajı Verdi
16.01.2026 13:39
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, felaket sonrası yaraların sarılması için dayanışma vurgusu yaptı.

DİYANET İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Yaşanan asrın felaketinden sonra bir ve beraber olarak yaralarımızı sarmaya, şehirlerimizi imar etmeye, ibadethanelerimizi yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz ve çalışacağız" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan Kubbetüs Sahra Camisi'nin açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Arpaguş, yaşanan asrın felaketinden sonra hep beraber yaraların sarıldığını ifade ederek, "Yaşanan asrın felaketinden sonra bir ve beraber olarak yaralarımızı sarmaya, şehirlerimizi imar etmeye, ibadethanelerimizi yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz ve çalışacağız. İnşallah daha güzel günlere ulaşmak için Cenabıhak'a dua ve niyazda bulunuyoruz. Cenabıhak, Kur'an-ı Kerim'de müminlere yeryüzünün imarı vazifesini de vermiştir. Biz şehirlerimizi kendi inancımıza ve kültürümüze göre dizayn etmek, küçük yaştaki çocuklarımızın Kur'an kurslarımızdan, yetişkin insanlarımıza hizmet verecek kurslarımıza kadar manevi mekanlarla donatmakla da memuruz. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman bu tür hizmetlerde elimizden geldiğince destek olmaya gayret ediyoruz. Ama tabii buradaki en büyük pay, hayırsever kardeşlerimizin. Bir ve beraber olduğumuz, birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz her an inşallah daha büyük, daha diri ve daha güçlü olacağız. Bu ibadethanenin cemaati bol olsun inşallah, nice ibadethaneleri Allah bizlere ve milletimize nasip etsin" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
