Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? - Son Dakika

86 yıl sonra ibadete açılan ve 24 Temmuz'da ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii ile ilgili merak edilen sorulara Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber canlı yayınında yanıt verdi. İlk namazın kılınacağı 24 Temmuz günün Ayasofya'nın içine 1000 kişinin alınabileceğini söyleyen Erbaş, namaz için 2 imam 4 müezzin görev alacağını belirtti. Erbaş, "Ayasofya'nın ismi değişecek mi?" sorusuna da "Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur" yanıtını verdi.
Ayasofya'da 481 yıldır kesintisiz bir şekilde ibadet edildiğine dikkat çeken Erbaş, cami içerisindeki figürlerin ise perdeleme ya da teknolojinin imkanlarından faydalanılarak namaz vakitlerinde ışıkla karartma uygulanabilecek şekilde düzenleneceğini ifade etti.
"İlk namazı Cumhurbaşkanı Erdoğan mı kıldıracak?" sorusunu da yanıtlayan Erbaş, "Takdir zat-ı devletlerinindir" dedi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Eğer davet gelirse 24 Temmuz'daki Cuma namazına giderim" sorusuna yanıt veren Erbaş, "Ezan bütün Müslümanlara davettir" diyerek yanıt verdi.
Erbaş, "Ayasofya'nın içerisinde 500 ile bin kişi namaz kılabilir. Caminin dışında ne kadar olabilir onu bilemiyorum. 2 imam 4 müezzin o tarihi günde görev alacak." dedi.
Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, "İbadete açılan Ayasofya Camii'nin ismi ne olacak?" sorusuna "Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur" şeklinde yanıt verdi.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.
Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı. Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.