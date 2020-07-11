Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sonrası 24 Temmuz'da kılınacak namaza ilişkin merak edilen ayrıntılara yanıt verdi. Erbaş ayrıca "İbadete açılan Ayasofya Camii'nin ismi ne olacak?" sorusuna "Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur" şeklinde yanıt verdi.

86 yıl sonra ibadete açılan ve 24 Temmuz'da ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii ile ilgili merak edilen sorulara Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber canlı yayınında yanıt verdi. İlk namazın kılınacağı 24 Temmuz günün Ayasofya'nın içine 1000 kişinin alınabileceğini söyleyen Erbaş, namaz için 2 imam 4 müezzin görev alacağını belirtti. Erbaş, "Ayasofya'nın ismi değişecek mi?" sorusuna da "Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur" yanıtını verdi.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi

İLK NAMAZI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MI KILDIRACAK?

Ayasofya'da 481 yıldır kesintisiz bir şekilde ibadet edildiğine dikkat çeken Erbaş, cami içerisindeki figürlerin ise perdeleme ya da teknolojinin imkanlarından faydalanılarak namaz vakitlerinde ışıkla karartma uygulanabilecek şekilde düzenleneceğini ifade etti.

"İlk namazı Cumhurbaşkanı Erdoğan mı kıldıracak?" sorusunu da yanıtlayan Erbaş, "Takdir zat-ı devletlerinindir" dedi.

MUHARREM İNCE'YE "DAVET" YANITI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Eğer davet gelirse 24 Temmuz'daki Cuma namazına giderim" sorusuna yanıt veren Erbaş, "Ezan bütün Müslümanlara davettir" diyerek yanıt verdi.

24 TEMMUZ GÜNÜ 2 İMAM VE 4 MÜEZZİN OLACAK

Erbaş, "Ayasofya'nın içerisinde 500 ile bin kişi namaz kılabilir. Caminin dışında ne kadar olabilir onu bilemiyorum. 2 imam 4 müezzin o tarihi günde görev alacak." dedi.

AYASOFYA'NIN İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, "İbadete açılan Ayasofya Camii'nin ismi ne olacak?" sorusuna "Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur" şeklinde yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı. Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Ayasofya Camii, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 23:52 

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? - Son Dakika

Son Dakika

22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:51 Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
21:51
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
18:45
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 00:06:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]