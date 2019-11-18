Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı Açıklaması
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı Açıklaması

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgütün düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgütün düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları kaydetti:

"Allah'ın indirdiği son kitap olan Kur'an-ı Kerim'e karşı haddi aşan göstericiler

tarafından yapılmış provakatif eylem, Avrupa'da son zamanlarda büyük bir artış

gösteren İslamofobi'nin artık İslam düşmanlığına doğru ilerlediğinin açık bir delilidir. Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provakatif

eylemleri şiddetle kınıyor, bu tür eylemlere izin verilmemesini ve

sorumluların bir an önce adalete teslim edilmesini bekliyoruz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:18 Kaynak: AA
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