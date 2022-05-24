Diyanet'ten "9 yaşında bir kız evlenebilir" iddiasına yalanlama: Böyle bir fetva vermedik - Son Dakika
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Diyanet'ten "9 yaşında bir kız evlenebilir" iddiasına yalanlama: Böyle bir fetva vermedik

24.05.2022 15:15

Diyanet İşleri Başkanlığı, "9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği" yönünde açıklama yapıldığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. İddianın iftira olduğu belirtilen açıklamada, iftiranın 2 Ocak 2018'de Başkanlık tarafından tekzip edilmesine rağmen konuyu tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada "9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği" yönünde açıklamaları olduğuna dair paylaşımların yapılmasının ardından, konu hakkındaki iddiaları sert bir dille yalanladı. Diyanetten yapılan açıklamada, daha önce de paylaşılan iftiranın, 2 Ocak 2018'de Başkanlık tarafından tekzip edilmesine rağmen konuyu tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığı belirtildi.

"ERKEN YAŞTA VE ZORLA EVLİLİK KABUL EDİLEMEZ"

Kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma ve anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden, erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin kabul edilemeyeceğinin Başkanlık tarafından defaatle dile getirildiği, seminer, konferans, vaaz ve yayınlarda mütemadiyen konunun önemine dikkat çekildiği vurgulandı.

"MESNETSİZ İÇERİK, İFTİRADAN İBARETTİR"

Açıklamada, "Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve bazı sosyal medya kullanıcılarının, 'Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir' şeklindeki paylaşımı asılsızdır. Mesnetsiz bu içerik, Başkanlığımızı hedef alan bir iftiradan ibarettir." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten '9 yaşında bir kız evlenebilir' iddiasına yalanlama: Böyle bir fetva vermedik - Son Dakika


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