Diyanet'ten Dini İstismar Uyarısı

16.01.2026 10:01
Diyanet, hutbesinde dini istismar edenlere karşı uyarılarda bulunarak sahih bilgiyi vurguladı.

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, bu haftaki Cuma hutbesinde, dinde aşırılığın İslam'ın temel ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulanarak, "Dini istismar edenler, kendilerini dinin tek temsilcisi gibi sunarlar. İslam'ı kendi düşüncelerine hapsederler. Şirk, tekfir ve cihad gibi kavramları, cana kıymaya ve Müslümanları katletmeye aracı kılarlar" denildi. Hutbede, dini istismar eden yapıların fitne ve fesat ürettiği belirtilerek, "Gençlerimizin sahih dini bilgiyi, doğru yöntem ve metotlarla, ehil kişilerden almalarına özen göstermeliyiz. İslam'a ve Müslümanlara en büyük zararı verenlerin; dinimizi, değerlerimizi ve kavramlarımızı istismar edenler olduğunu unutmamalıyız" ifadesi kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Cuma hutbesi, "Din İstismarı" başlığıyla yayımlandı. Hutbede, dinde aşırılığın reddedildiği vurgulanarak, sahih dini bilginin önemine işaret edildi. Hutbede, "İnsanın yaratılış hikmetlerinden biri, yeryüzünü imar etmektir. İnsan; sahih dini bilgiye ulaştığı ölçüde hikmet üzere bir hayat inşa eder" denildi.

Hutbede, sahih dini bilgiden uzaklaşıldığında "imar yerini ifsada, ıslah yerini bozgunculuğa bırakır" ifadelerine yer verildi. İslam'ın aşırılığı reddettiği belirtilerek, Hz. Muhammed'in "Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri dinde aşırılık helak etti" hadisi hatırlatıldı.

Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların "aşırılıklardan uzak bir ümmet" olarak nitelendirildiği aktarılan hutbede, barış ve esenlik dini İslam'ın değerlerini istismar edenlerin varlığını sürdürdüğü ifade edildi. Hutbede, bu kişilerin amacının "din kisvesi altında İslam toplumu içinde fitne ve fesat çıkarmak, Müslümanları birbirine düşürmek" olduğu kaydedildi.

"Görüşlerini desteklemek için Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i seniyyeyi gerçek anlamından koparıp keyfi yorumlara yönelirler"

Dini istismar edenlerin, kendilerini dinin tek temsilcisi gibi sundukları kaydedilen hutbede, İslam'ı kendi düşüncelerine hapsettikeri ve görüşlerini desteklemek için Kur'an-ı Kerim ile sünnet-i seniyyeyi gerçek anlamından koparıp keyfi yorumlara yöneldikleri belirtildi. Hutbede, "Ayrıştırıcı ve dışlayıcı söylemlerini kabul ettirebilmek için hadis-i şerifleri devre dışı bırakmaktan çekinmezler. Şirk, tekfir ve cihad gibi kavramları, cana kıymaya ve Müslümanları katletmeye aracı kılarlar. Kendilerini ıslah edici, tevhidin savunucuları olarak tanıtan bu grupların asıl yüzünü Kur'an-ı Kerim şöyle haber vermektedir: 'Onlara 'Yeryüzünde düzeni bozmayın' denildiğinde, 'Biz yalnızca ıslah edenleriz' derler. Şunu bilin ki, onlar

bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamazlar" ifadelerine yer verildi.

"Hiç kimse, dinin asıl temsilcisi olarak kendini göremez"

Dinin sahibinin Allah olduğu vurgulanan hutbede, "İslam'a göre, hiç kimse kendini, Allah ve Resülü'nün yerine koyamaz. Onlar adına hüküm veremez. Geleneğimizden gelen dini ve tarihi birikimi yok sayamaz. Hiç kimse, dinin asıl temsilcisi olarak kendini göremez. Mutlak doğrunun sadece kendisine ait olduğunu iddia edemez. Şirk ve küfür isnadıyla bir Müslümanı iman dairesinin dışına çıkaramaz. Onun canına, malına ve namusuna kastedemez" denildi.

Hutbede, dijital mecralarda gençleri hedef alan yapıların "barış dini İslam'ı şiddetle yan yana göstermeye çalıştıkları" belirtilerek, "Birlik ve

beraberliğimizi tehdit eden, geleceğimizi karartmak isteyen bu yapılara karşı dikkatli olmalıyız. Gençlerimizin sahih dini bilgiyi, doğru yöntem ve

metotlarla, ehil kişilerden almalarına özen göstermeliyiz. Kur'an-ı Kerim, sünnet-i seniyye ve medeniyetimizden neşet eden İslami geleneğimize

sahip çıkmalıyız. İslam'a ve Müslümanlara en büyük zararı verenlerin; dinimizi, değerlerimizi ve kavramlarımızı istismar edenler olduğunu

unutmamalıyız" çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

