Diyarbakır annelerinden Milletvekili Erol'a geçmiş olsun telefonu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır annelerinden Milletvekili Erol'a geçmiş olsun telefonu

29.12.2021 18:56
Diyarbakır annelerinden Milletvekili Erol'a geçmiş olsun telefonu

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, prostat kanseri teşhisi konulan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, prostat kanseri teşhisi konulan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde prostat kanseri hastalığına yakalandığını duyuran CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a Diyarbakır ailelerinden geçmiş olsun telefonu geldi. Diyarbakır ailelerini unutmayan ve onları ziyaret ederek sorunları mecliste gündeme getiren Milletvekili Erol'a Diyarbakır aileler, kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Milletvekili Erol'a ulaşan aileler geçmiş olsun dileklerini ileterek, evlat nöbetinde olan tüm ailelerin dualarıyla destek olduklarını ifade etti.

(Erkan Bay/İHA)

YORUMLAR
500
'Sınava girecektim' diyen motosiklet sürücüsü kaza geçirdi 'Sınava girecektim' diyen motosiklet sürücüsü kaza geçirdi Elazığ'da kayınvalidesi ile baldızını öldüren ve bir çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı Elazığ'da kayınvalidesi ile baldızını öldüren ve bir çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı AK Parti Karabük milletvekilleri AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı AK Parti Karabük milletvekilleri AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Milletvekili, Gürsel Erol, Diyarbakır, Elazığ, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinden Milletvekili Erol'a geçmiş olsun telefonu - Son Dakika


Son Dakika
19:33 BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Zelenski: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım
19:30 Rus oligark Roman Abramovich'in, Göztepe'yi satın aldığı iddiası yalanlandı!
19:27 Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas, yeni takımı Sporting ile anlaşmaya vardı
18:38 İşçileri taşıyan midibüs ile tır çarpıştı! 2'si ağır 25 kişi yaralandı!
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Safiye nereye gidecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 19:49:54. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinden Milletvekili Erol'a geçmiş olsun telefonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement