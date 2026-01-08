Diyarbakır Barosu'ndan Zekeriya Polat'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır Barosu'ndan Zekeriya Polat'a Tepki

08.01.2026 01:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Barosu, avukat Zekeriya Polat’a yapılan saldırıyı kınadı ve etkin soruşturma çağrısında bulundu.

(ANKARA)- Diyarbakır Barosu, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden avukat Zekeriya Polat'a ilişkin yayınladığı açıklamada, "Avukatlar; karar veren değil, yurttaş ile devlet arasındaki güç dengesini hukuk yoluyla kuran savunma aktörleridir. Savunmayı hedef alan ya da korumayan her yaklaşım, hukuk devletini zayıflatır" ifadeleri yer buldu.

Diyarbakır Barosu, Yalova'da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ın uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin resmi sosyal medya hesabından "Avukata yönelik saldırı topluma saldırıdır. Meslektaşımız Av. Zekeriya Polat cinayetini lanetliyoruz" başlıklı açıklama yayınladı. Diyarbakır Barosu'nun konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Yalova'da Sosyal Güvenlik Kurumu vekili olarak görev yapan Meslektaşımız Av. Zekeriya Polat'ın, mesleki görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi; savunma makamına ve hukuk düzenine yönelmiş ağır bir saldırıdır.

Bir avukatın mesleki faaliyeti nedeniyle hedef alınması münferit değildir. Bu cinayet, savunmayı değersizleştiren ve avukatları hedef gösteren anlayışların yarattığı tehlikeli zemini açıkça ortaya koymuştur.

Avukatlar; karar veren değil, yurttaş ile devlet arasındaki güç dengesini hukuk yoluyla kuran savunma aktörleridir. Savunmayı hedef alan ya da korumayan her yaklaşım, hukuk devletini zayıflatır.

Olayın tüm yönleriyle etkin ve bağımsız biçimde soruşturulması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi zorunludur. Avukatları hedef gösteren dil ve politikalara karşı da açık tutum alınmalıdır.

Meslektaşımız Av. Zekeriya Polat'ı saygıyla anıyor; ailesine, yakınlarına ve hukuk camiasına başsağlığı diliyoruz. Diyarbakır Barosu olarak savunmanın yaşam hakkını, mesleki bağımsızlığını ve onurunu koruma kararlılığımızı kamuoyuna duyururuz."

Kaynak: ANKA

Zekeriya Polat, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Barosu'ndan Zekeriya Polat'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı
Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket “pes“ dedirtti Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket "pes" dedirtti
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

08:41
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni Tavan zam oranı belli oldu
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu
08:16
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
07:33
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
06:44
Türkiye’nin yanı başında dev operasyon Ordu, SDG’yi Halep’te kuşattı
Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Ordu, SDG'yi Halep'te kuşattı
06:09
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
02:16
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı
Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 08:49:30. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Barosu'ndan Zekeriya Polat'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.