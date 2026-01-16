Diyarbakır Başsavcısı \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erdal Kuruçay, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kuruçay, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad İbrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" karesi ile "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" adlı fotoğraflarını tercih eden Kuruçay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu dile getiren Kuruçay, şunları kaydetti:

"Fotoğrafları seçmek çok zordu. Hepsi ayrı kıymetli, hayata dokunan, insanları hayatla ilgili haberdar eden vesika ve belgelerdi. Bu nedenle Anadolu Ajansı yöneticilerini ve sahada bu fotoğrafları çeken muhabirlerini tebrik ediyorum, kutluyorum ve onlara başarılar diliyorum. İnşallah 2026 yılında da bu şekilde güzel fotoğraflarla, hayata dokunan ve zamanı sabitleyen fotoğraflarla karşılaşırız."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.