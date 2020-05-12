Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden engellilere yardım - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 10-16 Mayıs'ta Engelliler Haftası dolaysıyla daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, her yıl 10-16 Mayıs'ta çeşitli etkinliklerle kutlanan Engelliler Haftası'nda koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evde kalmayı tercih eden ihtiyaç sahibi engellileri ziyaret etti, onlara çiçek verdi.

Engellilere, içinde 23 kilogramlık kuru gıda bulunan yardım kolileri verildi.

Engelli vatandaşlar, ulaştırılan yardım kolileri ve Engelliler Haftası'nda yapılan anlamlı ziyaretten dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile ekiplere teşekkür etti.

Engellilere yönelik yardım sürecek.