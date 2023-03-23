Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa polis tarafından işkence iddialarına soruşturma - Son Dakika
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Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa polis tarafından işkence iddialarına soruşturma

23.03.2023 00:10
Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa polis tarafından işkence iddialarına soruşturma

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, Lice ilçesinde 14 yaşında bir erkek çocuğuna polis olduğu öne sürülen edilen 4 kişi tarafından işkence yapıldığına yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, Lice ilçesinde 14 yaşında bir erkek çocuğuna polis olduğu öne sürülen edilen 4 kişi tarafından işkence yapıldığına yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Lice ilçesinde F.K.'nın, polis olduğu ileri sürülen 4 kişi tarafından alıkonularak işkence yapıldığı iddialarıyla ilgili sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan haberler üzerine soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Lice ilçemizde meydana geldiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
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