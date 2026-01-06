Diyarbakır'da 2025 Yılı Denetimleri - Son Dakika
Diyarbakır'da 2025 Yılı Denetimleri

Diyarbakır\'da 2025 Yılı Denetimleri
06.01.2026 16:39
Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, 2025'te 9.420 firma denetleyip 7,5 milyon TL ceza kesildi.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, 2025'te 9 bin 420 firma ve 117 bin 431 ürün denetlerken, 7 milyon 544 bin 578 TL idari para cezası uyguladı.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca il genelinde ticari hayatın düzenli, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetim ve düzenleme çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda haksız fiyat artışı denetimlerinde 2 bin 925 firma ve 35 bin 805 ürün denetime tabi tutulurken, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 6 bin 495 firma ve 81 bin 626 ürün kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 2 bin 383 ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek ilgili firmalara toplam 7 milyon 544 bin 578 TL idari para cezası uygulandı.

İlde lisanslı depoculuk alanında güçlü bir altyapı bulunduğu, 2025 yılı itibarıyla toplam 24 adet lisanslı deponun faaliyet gösterdiği bildirildi. Depoların toplam kapasitesi 1 milyon 81 bin 600 ton olarak kaydedilirken, depolarda muhafaza edilen ürün miktarı 975 bin 253 ton seviyesine ulaştı. Ticaret İl Müdürlüğü tarafından lisanslı depolarda denetimler ile ölçüm kontrolleri gerçekleştirilerek ürünlerin mevzuata uygun şekilde muhafaza edilip edilmediği incelendi.

Tüketicinin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla yürütülen haksız fiyat artışı denetimlerinde 2025 yılı içinde 2 bin 925 firma ile 35 bin 805 ürün denetime tabi tutuldu. Sektörel denetimler çerçevesinde ise kuyum ticareti sektöründe 53 firma, emlak sektöründe 32 firma ve otomotiv sektöründe 4 firma denetlendi.

Tüketici Hakem Heyetlerine 2025 yılı içerisinde toplam 17 bin 763 başvuru yapıldığı, başvuruların toplam parasal değerinin 296 milyon 705 bin 179 TL olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Bu başvurulardan 16 bin 118'i karara bağlandı; kararların 8 bin 82'si (yüzde 50,2) tüketici lehine, 7 bin 269'u (yüzde 45,1) tüketici aleyhine ve 767'si (yüzde 4,7) görevsizlikle sonuçlandı. Kalan başvuruların inceleme ve değerlendirme süreçlerinin devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, 2025 yılında gerçekleştirilen denetim ve düzenleme faaliyetleriyle tüketici haklarının korunmasına ve adil, rekabetçi bir piyasa yapısının güçlendirilmesine katkı sağladı. Müdürlüğün, önümüzdeki dönemlerde de etkin ve kararlı denetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürmesi hedefleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

