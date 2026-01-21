Diyarbakır\'da Alkollü Sürücüler Paniğe Neden Oldu

Diyarbakır'da dün alkollü iki sürücü kentte paniğe neden oldu. Sürücülerden biri polisten kaçmaya çalışırken, diğeri önce 8 araca ardından duvara çarparak durabildi.

Her iki olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Alkollü sürücü, Ayşe Nur Zarakolu Caddesi üzerinde iki araca çarptı. Durmadan yoluna devam eden şahıs, 6 araca daha vurup duvara çarptıktan sonra durabildi. Yaralanan alkollü sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken 100 bin liradan fazla ceza kesildi.

Bir diğer olayda da yine alkollü olan sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu şahıs yakalandı. Drift attığı da belirlenen şahsa 150 bin lira cezai işlem uygulandı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR