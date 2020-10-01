Diyarbakır'da 'beyaz altın' hasadına başlandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 'beyaz altın' hasadına başlandı

Türkiye'nin önemli pamuk üretim bölgelerinden biri olan Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde pamuk hasadı başladı.

Diyarbakır'da 'beyaz altın' hasadına başlandı, System.String[]

Türkiye'nin önemli pamuk üretim bölgelerinden biri olan Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde pamuk hasadı başladı. Tarlada toplanan pamuklar, çırçır fabrikalarına geliyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan Bismil'de sulanabilen arazilerin artmasına paralel olarak tarımsal üretim de katlanarak artamaya devam ediyor. Sulanabilir arazilerin fazla olması ile birlikte çiftçiler de pamuk üretimine yoğunluk göstermeye başladı. İlkbahar aylarında ekimi yapılan pamukta, hasat dönemi başladı. Tarlada bin bir emek verilerek toplanan pamuklar, çuvallara doldurularak çırçır fabrikalarına gönderiliyor.

Çırçır fabrikası sahibi Musa Çelebi, geçen yıl pamuk ekim alanının 294 bin dönüm olduğunu bu yıl ise 200 bin dönüme düştüğünü söyledi. Pamuk kozalarının iyi olduğunu aktaran Çelebi, "İnşallah bu yıl pamuk sezonu çırçır sanayisine ve çiftçilere hayırlı ve bereketli bir yıl olur. Pamuk, sağladığı avantajlarla Türkiye'nin dünya genelinde tekstilde söz sahibi olmasına katkı sunuyor. Tekstil ve sağlık sektörü gibi birçok alanda kullanılan pamuk, geçen yıla göre ekim alanında düşüş yaşasa da fiyatın çiftçiyi memnun etmesi bekleniyor" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 'beyaz altın' hasadına başlandı
Diyarbakır'da 'beyaz altın' hasadına başlandı

Diyarbakır, Türkiye, Bismil, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da 'beyaz altın' hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "idam" açıklaması: Düzenleme bana gelirse onaylarım Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Son Dakika! Erdoğan, TBMM'nin açılışında Ermenistan'a yüklendi: Bu haydutlara destek verenlere hesabı sorulacak
Son Dakika: Hajduk Split, Umut Nayir'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı Son Dakika: Hajduk Split, Umut Nayir'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı         
16:30
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Hindistan'da aynı gün içerisinde iki genç kadının tecavüz sonucu ölmesi infial yarattı Hindistan'da aynı gün içerisinde iki genç kadının tecavüz sonucu ölmesi infial yarattı         
15:28
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Fiorentina Chiesa için Merih Demiral'ı takasta istedi, Juventus reddetti Fiorentina Chiesa için Merih Demiral'ı takasta istedi, Juventus reddetti         
14:49
TBMM destek mesajı verdi! Özel oturuma sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi davet edildi TBMM destek mesajı verdi! Özel oturuma sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi davet edildi         
14:28
Bakan Albayrak'tan, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin değerlendirme: YEP'te önceliğimizdi Bakan Albayrak'tan, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin değerlendirme: YEP'te önceliğimizdi         
14:13
Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı         
13:48
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor         
11:45
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Dolgu yaptırdıktan sonra ölmüştü! Tanığın ifadesi her şeyi açıklığa kavuşturdu: Odadan Dolgu yaptırdıktan sonra ölmüştü! Tanığın ifadesi her şeyi açıklığa kavuşturdu: Odadan "ah" sesi duydum         
10:39
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 16:40:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da 'beyaz altın' hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei