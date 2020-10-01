Diyarbakır'da 'beyaz altın' hasadına başlandı

Türkiye'nin önemli pamuk üretim bölgelerinden biri olan Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde pamuk hasadı başladı. Tarlada toplanan pamuklar, çırçır fabrikalarına geliyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan Bismil'de sulanabilen arazilerin artmasına paralel olarak tarımsal üretim de katlanarak artamaya devam ediyor. Sulanabilir arazilerin fazla olması ile birlikte çiftçiler de pamuk üretimine yoğunluk göstermeye başladı. İlkbahar aylarında ekimi yapılan pamukta, hasat dönemi başladı. Tarlada bin bir emek verilerek toplanan pamuklar, çuvallara doldurularak çırçır fabrikalarına gönderiliyor.

Çırçır fabrikası sahibi Musa Çelebi, geçen yıl pamuk ekim alanının 294 bin dönüm olduğunu bu yıl ise 200 bin dönüme düştüğünü söyledi. Pamuk kozalarının iyi olduğunu aktaran Çelebi, "İnşallah bu yıl pamuk sezonu çırçır sanayisine ve çiftçilere hayırlı ve bereketli bir yıl olur. Pamuk, sağladığı avantajlarla Türkiye'nin dünya genelinde tekstilde söz sahibi olmasına katkı sunuyor. Tekstil ve sağlık sektörü gibi birçok alanda kullanılan pamuk, geçen yıla göre ekim alanında düşüş yaşasa da fiyatın çiftçiyi memnun etmesi bekleniyor" dedi. - DİYARBAKIR