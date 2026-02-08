Diyarbakır'da Ev Yangını

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde tek katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün gece saatlerinde kırsal Hasanpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR