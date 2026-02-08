Diyarbakır'da İşaret Dili Eğitimi

Diyarbakır'da işitme engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla sağlık personeline yönelik eğitim programı hayata geçirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve sunulan hizmet kalitesinin artırılması hedefiyle Dağkapı Devlet Hastanesi'nde işaret dili eğitim programı düzenlendi.

Bu kapsamda Yenişehir Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle katılımcılara 120 saat teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdür Emre Asiltürk, sağlık hizmetlerinde erişilebilirliğin temel ilke olduğunu söyledi.

Asiltürk, "Sağlık hizmeti sunarken hiçbir vatandaşımızın iletişim engeli nedeniyle zorlanmasını istemiyoruz. İşitme engelli bireylerimizin sağlık kuruluşlarımızda kendilerini doğru ifade edebilmeleri ve hizmeti eksiksiz alabilmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Bu eğitim programı, hem personelimizin mesleki gelişimine katkı sağlamakta hem de sağlıkta eşitlik anlayışımızı güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.