Diyarbakır'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Kar Yağışı Etkili

18.01.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yüksek kesimlere kar yağdı, kent merkezinde ise karla karışık yağmur görüldü.

DİYARBAKIR'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı, kent merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı, kent merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı kırsal mahallelerde kar yağışıyla birlikte beyaz örtü oluştu. Karla mücadele ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlattı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, etkisini sürdüren kar yağışlarının yarın akşam saatlerine kadar devam edeceğini açıkladı. Açıklamaya göre kar yağışı, Siirt'te Baykan, Şirvan, Eruh ve Pervari ilçelerinde, Şırnak'ta merkez, Silopi, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, Batman'ın kuzeyinde ise Sason ve Kozluk ilçelerinde kuvvetli (10–20 santimetre), yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) olacak. Ayrıca buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Diyarbakır, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

16:08
Suriye’de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPGSDG’den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
Suriye'de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPG/SDG'den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 16:25:35. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.