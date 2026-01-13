Diyarbakır'da Kur'an Kursuna Silahlı Saldırı - Son Dakika
Diyarbakır'da Kur'an Kursuna Silahlı Saldırı

13.01.2026 16:35
Diyarbakır'daki bir kursta silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili iki kişi yakalandı.

Diyarbakır'da bir kursa yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Olay Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1086 Sokak'ta bulunan Selahaddin-i El Eyyubi Kur'an Kursu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan şahıslar yolda karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.Y. silahını çekerken, Yasin Acun da yakında bulunan Selahaddin-i El Eyyubi Kur'an Kursu'na sığındı. Kardeş oldukları öğrenilen M.E.Y. ve M.E.Y., girdikleri Kur'an kursunda silahla ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği Yasin Acun hayatını kaybederken, kursun güvenlik görevlisi Osman Çimen de (35) yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acun'un cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis kısa sürede iki kardeşi yakaladı

Öte yandan, kısa sürede olay yerine intikal eden Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olayın faili olduğu belirlenen M.E.Y. ve M.E.Y. isimli iki kardeş kullandıkları tüfekle birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

