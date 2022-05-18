Diyarbakır'da öğrenciler müzeleri gezdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da öğrenciler müzeleri gezdi

18.05.2022 13:40
Diyarbakır'da öğrenciler müzeleri gezdi

Diyarbakır'da "Müzeler Haftası" kapsamında öğrenciler İçkale Müze Kompleksini gezdi.

Diyarbakır'da "Müzeler Haftası" kapsamında öğrenciler İçkale Müze Kompleksini gezdi.

Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler İçkale Müze Kompleksinde tarihi eserleri inceledi, eserler hakkında öğretmenlerinden ve müze yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra etkinlik kapsamında müze bahçesinde Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin ve 13 yaşındaki Öznur Mehmetoğlu'nun açtığı resim sergisi gezildi.

Müze Müdürlüğü tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi, müze çalışanları sikke yapımı gibi konularda uygulamalı bilgilendirme yaptı.

Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, Müzeler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

Gizligöl, "Etkinlikler hafta boyunca devam edecek. Gençlerin, çocukların müzelerle buluşması gerektiğine inanıyoruz. Geçmiş geleceğe referanstır." dedi.

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Günay Akay da, müzik ve resim sergisi etkinliği ile öğrencilerinin Diyarbakır halkıyla buluştuğunu söyledi.

13 yaşında 3. kişisel sergisini açan Öznur Mehmetoğlu ise 6 yaşından beri resim yaptığını, şimdiye kadar 50'nin üzerinde eser ortaya koyduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Müze, Güncel, Son Dakika

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