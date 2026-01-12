Diyarbakır'da Oto Elektrikçide Patlama - Son Dakika
Diyarbakır'da Oto Elektrikçide Patlama

12.01.2026 20:01
Ergani'de sobaya yanıcı madde atılması sonucu patlama meydana geldi, 4 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde sanayi sitesindeki bir oto elektrikçide yanıcı maddenin atıldığı sobada patlama oldu, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Oto elektrikçide sobaya yanıcı maddenin atılmasıyla patlama oldu. Patlamada, iş yerindeki H.Y. (78) ile M.S.D., S.C. ve M.F.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan H.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İş yerinde hasara neden olan patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN- Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Güncel, Son Dakika

