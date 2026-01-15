Diyarbakır\'da Otomobil Tarlaya Uçtu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tarlaya uçan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Övündüler Mahallesi Tokaçlı Küme Evleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
