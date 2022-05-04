Diyarbakır'da otomobile silahlı pusu: Aynı aileden 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobile silahlı pusu: Aynı aileden 2 ölü, 3 yaralı

04.05.2022 09:13

Diyarbakır Bağlar'da bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

2 KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda aynı aileden 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan 2'si Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 1'i de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Güvenlik güçlerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Saldırı, Bağlar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da otomobile silahlı pusu: Aynı aileden 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da otomobile silahlı pusu: Aynı aileden 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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