Diyarbakır\'da Pikap Alev Alev Yandı

Diyarbakır'da seyir halindeki pikap alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki pikap, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracı güvenli yere çektikten sonra can havliyle kendini pikaptan attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR