Diyarbakır'da seyir halindeki pikap alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki pikap, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracı güvenli yere çektikten sonra can havliyle kendini pikaptan attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3-sayfa › Diyarbakır'da Pikap Alev Alev Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?