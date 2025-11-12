Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
12.11.2025 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haber Videosu

Kız isteme yüzünden çıkan kavga sonrası yapılan saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi, çocuk yaralandı.

Diyarbakır'da 'kız isteme' yüzünden çıkan kavgada silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki İsmet Barçin hayatını kaybetti, 10 yaşındaki yeğeni J.B. ağır yaralandı. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

KIZ İSTEME KAVGASI, SİLAHLI SALDIRIYLA SON BULDU

İddiaya göre, Kayapınar ilçesine bağlı kırsal Güleçoba Mahallesi'nde aynı aileye mensup kişiler arasında dün akşam 'kız isteme' meselesi yüzünden tekmeli, yumruklu ve sopalı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, sabah saatlerinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 KADIN ÖLDÜ, 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALI

Olayın ardından öğle saatlerinde taraflardan birinin evine tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Namaz kıldığı sırada kurşunların isabet ettiği İsmet Barçin isimli kadın hayatını kaybetti, yeğeni J.B. isimli çocuk ise yaralandı. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olayla ilgili 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı izniyle yapılan aramalarda 3 otomobilde 1 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar
Aman dikkat 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı
Sünnet düğününde kanlı saldırı: 1 çocuk öldü Sünnet düğününde kanlı saldırı: 1 çocuk öldü
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
5 araç birbirine girdi Otomobil metal yığınına döndü 5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü
Araç sahipleri dikkat Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın

22:37
Velilerden skandal açıklama Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar
Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar
22:34
Kağıthane’de bir binada patlama Çok sayıda ekip sevk edildi
Kağıthane'de bir binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
22:12
Hakan Çalhanoğlu’na büyük onur
Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur
21:28
Düşen uçağın karakutusu Türkiye’de
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de
21:19
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
20:37
Galatasaray’ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu
20:03
Türkiye’nin yüreğini yakan uçak kazası Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
19:30
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 23:37:40. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.