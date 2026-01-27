Diyarbakır'da Sis Nedeniyle Ulaşım Aksadı

DİYARBAKIR'da 2 gün önce etkili olan sis bugün de sürerken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte 2 gündür etkili olan sis, özellikle gece saatlerinde görüş mesafesini düşürdü. Görüşün azalması ile sürücüler yolda kontrollü ilerlerken, trafik akışı yer yer yavaşladı. Sis tabakasının sabah saatlerinde etkisini sürdürdüğü kentte, trafikte yoğunluğun arttığı güzergahlarda araçlar düşük hızla seyretti. Sis nedeniyle bazı uçak seferleri de iptal edildi.