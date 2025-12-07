Diyarbakır'da Trafik Kazaları Artıyor - Son Dakika
Diyarbakır'da Trafik Kazaları Artıyor

Diyarbakır'da Trafik Kazaları Artıyor
07.12.2025 14:24
Son 11 ayda 34 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 635 kişi yaralandı. Yetkililerden uyarılar geldi.

Diyarbakır'da son 11 ayda meydana gelen trafik kazalarında 34 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 635 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı kaza istatistiklerini paylaştı. Buna göre Diyarbakır'da kasım ayında 311 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken, 509 kişi de yaralandı.

Kentin 11 aylık kaza bilançosu ise endişeye neden oldu. 11 ayda meydana gelen 3 bin 392 kazada 34 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 635 kişi de yaralandı. Yetkililer sürücülere hız limitlerine uyma, emniyet kemeri takma ve direksiyon başında telefon kullanmama uyarısında bulundu. Ayrıca trafik kazalarının önlenmesi için farkındalık çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

