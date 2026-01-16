Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

16.01.2026 15:03
Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesinde 500 Evler Semtinde meydana geldi. Transit ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan transit refüje çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

