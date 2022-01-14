Üye Girişi
Diyarbakır'da yenilenen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da yenilenen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

14.01.2022 16:01
Diyarbakır'da yenilenen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

Diyarbakır'da 17 dönüm alanda bulunan ve yenilenen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı.

Diyarbakır'da 17 dönüm alanda bulunan ve yenilenen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesince, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun Devegeçidi mevkisinde yer alan, mevcut haliyle günün ihtiyaçlarına cevap veremeyen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yenileme çalışması tamamlandı.

51 köpek kulübesi, ameliyathane, laboratuvar, röntgen odası, kedi evi, idari bina, büyükbaş hayvan barınağının yer aldığı merkezde 3 veteriner hekim, 3 veteriner sağlık teknikeri, 9 personel, 5 araç ve mobil kısırlaştırma aracı hizmet verecek.

Açılışta konuşan Vali Münir Karaloğlu, soğuk kış günlerinde can dostlara sıcak bir yuva açtıklarını belirterek, daha önce var olan bakımevinin koşullarının yeterli olmadığını anlattı.

Karaloğlu, bu nedenle önceki yapıyı tamamen yıkarak yerine modern bir merkez oluşturduklarını belirtti.

"Vatandaşlarımızın sahiplenme yapabilecekleri sistemleri de oluşturacağız"

Karaloğlu, şehirlerde sadece insanların yaşamadığına işaret ederek, "Şehirleri ortak kullandığımız can dostlarımız var. Onlarla ilgili yeni tesisler inşa etmek, onlarla ilgili bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri kurmak da belediyeler olarak görevimiz." dedi.

Tesisin Diyarbakır ve çevresinde bakıma, rehabilitasyona, sağlık müdahalesine ihtiyacı olan hayvanlar için inşa edildiğini kaydeden Karaloğlu, "Bizim burada yapacağımız şey, ihtiyacı olan hayvanların bakımını üstlenmek, onları rehabilite etmek, ameliyata ihtiyacı varsa onu yapmak, yaralı ise tedavisini gerçekleştirmek, doğum yapan hayvanı ve yavrularının burada belli bir müddet bakımlarını sağlamak." diye konuştu.

Karaloğlu, tesisin son sistem modern cihazlarla donatıldığını anlatarak, "Tesisimizde halkımızın, çocuklarımızın gelip burada hayvanları sevebilecekleri, vatandaşlarımızın sahiplenme yapabilecekleri sistemleri de oluşturacağız. Şehrimize ve bölgemize hizmet etmiş olacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de hayvanların sevgiye, ilgiye ve şefkate muhtaç olduğuna işaret ederek, "Bu tesis Diyarbakır için çok önemli. Buranın eski hali ihtiyaçları karşılamaktan çok uzaktı. Şimdi çok daha büyük kapasiteli, geniş donanımlı bir merkez. Şehirdeki başıboş veya terk edilmiş hayvanlarla, onların sorunlarıyla mücadele etmek için çok önemli bir yer burası. Hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın da merkezin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler merkezin açılışını yaptı.

Açılışa, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyeleri Alattin Parlak ve Suna Kepoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, daire başkanları ve hayvanseverler katıldı.

YORUMLAR
500

Rehabilitasyon Merkezi, Münir Karaloğlu, Rehabilitasyon, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yenilenen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı - Son Dakika


3 çocuğu taciz eden evli ve 1 çocuk babası sapık, tutuklanınca şeytanı suçladı 3 çocuğu taciz eden evli ve 1 çocuk babası sapık, tutuklanınca şeytanı suçladı         
15:56
İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak         
15:53
Sahibi dağda otlatırken fark etti! Kilis'te kulağında boynuz çıkan keçi görenlerin ilgisini çekiyor Sahibi dağda otlatırken fark etti! Kilis'te kulağında boynuz çıkan keçi görenlerin ilgisini çekiyor         
15:51
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56

Son Dakika Haberleri
15:56 3 çocuğu taciz eden evli ve 1 çocuk babası sapık, tutuklanınca şeytanı suçladı
15:54 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!
15:53 İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak
15:51 Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Umut Evirgen ilk kez görüntülendi! Daha önce Tuba Büyüküstün'le birlikteydi
15:42 Duyanlar inanamıyor! İşini sıkıcı bulan adam, açtığı davayla 612 bin TL tazminat kazandı
15:19 Terör şehidi bakan Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak MHP'den istifa etti!
15:07 Türkiye için gurur günü! Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olan TCG Ufuk hizmete başladı
14:57 Aslan'da büyük sıkıntı! Resmi siteye göre Galatasaray'da Fatih Terim'in görevi devam ediyor
14:57 Ankara-Erivan arasında ilk temas! Moskova'da gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü
14:30 Vekiller Meclis'e gitmeyince, milyonlar 15 Ocak'ta zamlı maaş alamayacak! Maaş farkları daha sonra hesaplara yatırılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 16:10:24. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da yenilenen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement