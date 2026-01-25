Diyarbakır'da Yoğun Sis Ulaşımı Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Yoğun Sis Ulaşımı Vurdu

25.01.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 10 metreye düşürerek trafik ve uçuşları etkiledi.

DİYARBAKIR'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafikte aksamalar yaşanırken, uçak seferleri de iptal edildi.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, akşam saatlerinde de etkisini sürdürerek kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarının dörtlü flaşörlerini açarak ilerledi. Diyarbakır Havalimanı'nda da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Diyarbakır, Trafik, Ulaşım, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yoğun Sis Ulaşımı Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Galatasaray, Uğurcan’dan sonra Trabzonspor’dan bir ismi daha alıyor Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor

20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
19:04
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:29
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 20:39:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yoğun Sis Ulaşımı Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.