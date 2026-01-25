Diyarbakır'da Yoğun Sis Ulaşımı Vurdu

DİYARBAKIR'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafikte aksamalar yaşanırken, uçak seferleri de iptal edildi.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, akşam saatlerinde de etkisini sürdürerek kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarının dörtlü flaşörlerini açarak ilerledi. Diyarbakır Havalimanı'nda da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,