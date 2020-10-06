Diyarbakır'da yumruklu 'park yeri' kavgası - Son Dakika

Diyarbakır'da yumruklu 'park yeri' kavgası

DİYARBAKIR'da, caddedeki tek araçlık boş park yerine girmek isteyen 2 sürücünün kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da, caddedeki tek araçlık boş park yerine girmek isteyen 2 sürücünün kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücüler, birbirlerine yumruklarla saldırdı. Olay, dün gece, Kayapınar ilçesindeki Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. Tek araçlık boş park yerine girmek isteyen 2 otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, yumruklu kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, daha sonra bölgeden ayrıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.



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