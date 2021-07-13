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Diyarbakır'dan gelen 100 öğrenci İstanbul'u gezdi - Son Dakika

Diyarbakır'dan gelen 100 öğrenci İstanbul'u gezdi

13.07.2021 13:05
Diyarbakır'dan gelen 100 öğrenci İstanbul'u gezdi, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi ve Diyarbakır Valiliği işbirliği ile İstanbul'a gelen 100 genç şehir turu yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi ve Diyarbakır Valiliği işbirliği ile İstanbul'a gelen 100 genç şehir turu yaptı. İstanbul'u tarihi mekanlarını gezen gençler, ardından organize edilen boğaz turu etkinliğinde keyifli anlar yaşadı. İstanbul'u ilk defa gören Diyarbakırlı gençler, çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Eyüpsultan Belediyesi ve Diyarbakır Valiliği'nin iş birliğinde, Diyarbakır'dan gelen 100 genç İstanbul turu yaptı. İstanbul'u ilk defa gören Diyarbakırlı gençler, İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek keyifli anlar geçirdi. Boğaz turu ile devam eden geziye Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Tüm çocukları tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet eden Köken, İstanbul'un tarihi yapıları hakkında da bilgi verdi.

" Kars'tan Edirne'ye, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar Türkiye bir bütündür"

Gençlerle keyifli vakit geçiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bu güzel bir proje ve devam ettireceğiz inşallah. Diyarbakır Valiliği ile anlaşarak 100 gencimizi İstanbul'a getirdik. Sabah Eyüpsultan Camii'nin avlusunda bir kahvaltı ile başladılar. Şimdi de vapur gezisi ile devam ettiriyorlar. Yarın da turlarına devam edecek, ardından Diyarbakır'a dönecekler. Çocukların yanına tek tek gittim. Sabah da görüştüm hepsiyle. Mutluluklarına diyecek yok. Kars'tan Edirne'ye, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar Türkiye bir bütündür. Bu bütünlüğü çocuklarımız da gördü. İstanbul başka bir şehir, Türkiye'nin gözbebeği. Ama Anadolu'nun her köşesi bizim göz bebeğimiz. Oradaki çocukların İstanbul'a gelmeye hakları vardı. Hiç gelmemişlerdi. Belki bir daha fırsat bulamayacaklar" diye konuştu.

"Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında bir köprü olmaya çalışıyoruz"

Gerçekleştirdikleri proje hakkında bilgi veren Başkan Köken, "Projemizin amacı, kadim şehirlerimizi gençlerimizle buluşturmak. Yıllarca imparatorluklara ev sahipliği yapmış bir medeniyet. Doğu'daki çocuklarımız, gençlerimiz, başka fikirlerin ve ideolojilerin etkisi altında yanlış bilgilere sahip olabiliyorlar. Gelsinler, görsünler. Türkiye'nin her tarafında her şey aynı. Oradaki Anadolu lisesi ile buradaki Anadolu lisesinin bir farkı yok. Onu da görüyorlar. Bu yüzden Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında bir köprü olmaya çalışıyoruz. Bu kervanın devam ettireceğiz" dedi.

"İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdik"

Gezide çok mutlu olduğunu söyleyen Metin Can Bey, "Diyarbakır'dan İstanbul'a geldik. Ondan sonra başkan yardımcımıza tanıştık. Gerekli görevliler önce bizi kahvaltıya götürdüler, ondan sonra İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdik. İstanbul'da ben çok mutlu oldum. Doğu ve batı arasındaki sosyo-ekonomik eşitsizlikleri kaldırılmasını amaçlayan bir etkinlik yapmış olmaları bizi çok mutlu ediyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ayasofya'ya gittik çok keyif aldım"

Keyifli anlar yaşadığını belirten Eyüp Furkan Eşlik, "İstanbul'u gezmek için geldim. Eyüpsultan Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bugün birçok yeri gezdik Ayasofya'ya gittik çok keyif aldım. Tekrar çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Diyarbakır'dan gelen 100 öğrenci İstanbul'u gezdi
Diyarbakır'dan gelen 100 öğrenci İstanbul'u gezdi
Diyarbakır'dan gelen 100 öğrenci İstanbul'u gezdi
Diyarbakır'dan gelen 100 öğrenci İstanbul'u gezdi
Diyarbakır'dan gelen 100 öğrenci İstanbul'u gezdi
Diyarbakır'dan gelen 100 öğrenci İstanbul'u gezdi

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, Diyarbakır, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'dan gelen 100 öğrenci İstanbul'u gezdi - Son Dakika


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