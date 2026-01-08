Diyarbakır Emniyet Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Diyarbakır Emniyet Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

08.01.2026 11:30
Emniyet Müdürü Gökduman, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında ödül alan fotoğrafları seçti.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gökduman, makamında gerçekleştirdiği oylamada, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını tercih eden Gökduman, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can Cana", "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" ve "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad İbrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" karesini oyladı.

Gökduman, oylamada birbirinden değerli fotoğrafların olduğunu belirterek, emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.

Her yıl oylamaya katıldığını kaydeden Gökduman, "Çok büyük emek var. Bütün fotoğraflar çok güzel. Anadolu Ajansının yaygınlığını, çalışan personelin niteliğinin, liyakatının ne ölçüde olduğunu gösteriyor. Anadolu Ajansının bu etkinliğini beğeniyoruz." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

