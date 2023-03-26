DİYARBAKIR'DA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARP İDDİASINDA 5 POLİSE UZAKLAŞTIRMA - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR'DA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARP İDDİASINDA 5 POLİSE UZAKLAŞTIRMA

26.03.2023 14:06

DİYARBAKIR Valiliği, Lice ilçesinde 14 yaşında bir erkek çocuğun darbedilmesi iddialarıyla ilgili olarak 4 polis memuru ile 1 komiserin görevden uzaklaştırılarak, gözaltına alındığını ve haklarında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

DİYARBAKIR Valiliği, Lice ilçesinde 14 yaşında bir erkek çocuğun darbedilmesi iddialarıyla ilgili olarak 4 polis memuru ile 1 komiserin görevden uzaklaştırılarak, gözaltına alındığını ve haklarında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde 21 Mart'ta nevruz etkinliklerinde 14 yaşındaki Y.D.?nin polis memurlarınca darbedildiği iddialarına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, 'Bazı basın yayın organlarında yer alan Lice ilçemizde gerçekleştirilen nevruz etkinliklerinde, 5 personelimizin, 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği yönündeki iddialar, çarpıtmadır ve provokasyon amacı taşımaktadır. 21 Mart 2023 tarihinde, 14 yaşındaki Y. D. isimli darba maruz kalan çocuk, il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş; tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir. Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığınca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart 2023 tarihinde, Lice İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile soruşturulmaktadır' denildi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
DİYARBAKIR'DA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARP İDDİASINDA 5 POLİSE UZAKLAŞTIRMA DİYARBAKIR'DA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARP İDDİASINDA 5 POLİSE UZAKLAŞTIRMA Erbaa Belediyesi depremzedeler için iftar yemeği düzenledi Erbaa Belediyesi depremzedeler için iftar yemeği düzenledi

Diyarbakır Valiliği, Hisarcık, Lice, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DİYARBAKIR'DA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARP İDDİASINDA 5 POLİSE UZAKLAŞTIRMA - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Sinan Engin'den baş ağrısı sebebiyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim'e saç tavsiyesi: Jöle sürme
14:15 Ünlü şarkıcı Harry Styles ve model Emily Ratajkowski sokakta dudak dudağa yakalandı
13:41 "Mansur başkanım uyarı yaptı" diyen İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nu mest eden sözler
13:34 Böylesi ilk oluyor! G.Saray resmi hesabından kulüp doktoru İnce'nin videosu paylaşıldı
13:25 HÜDA PAR 'özerklik' ve 'federasyon' mu istiyor? Parti Sözcüsü Ramanlı canlı yayında iddialara yanıt verdi
13:09 Jorge Jesus için imza toplandı! F.Bahçe'nin hocası, büyük ilgiye cevap verdi
12:44 Erbakan'ın partisinde ittifak depremi! Afyon İl Başkanı Gufran Çetinel de görevinden istifa etti
11:29 Tarihi gün! Trabzonspor yeni başkanını seçiyor
12:34 Bursa'da ikinci galibiyeti bekliyoruz! Hırvatistan'ı konuk edeceğimiz maçın hakemi belli oldu
12:22 10 gündür haber alınmayan çiftten kadın ölü, eşi baygın bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2023 14:49:41. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARP İDDİASINDA 5 POLİSE UZAKLAŞTIRMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement