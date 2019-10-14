Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlı vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı için gönüllü askerlik başvurusu
Son Dakika Güncel Diyarbakırlı vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı için gönüllü askerlik başvurusu

Diyarbakırlı vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı için gönüllü askerlik başvurusu

55 dakika önce

Diyarbakır'da bulunan Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlar, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu temizlemek için terör örgütü PKK, YPG, PYD'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatına katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Diyarbakırlı vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı için gönüllü askerlik başvurusu, System.String[]

Diyarbakır'da bulunan Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlar, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu temizlemek için terör örgütü PKK, YPG, PYD'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatına katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.


Diyarbakır'da vatandaşlar ve STK temsilcileri, Barış Pınarı Harekatına destek vermek üzeri Yenişehir ilçesinde bulunan Askerlik Şubesi'ne giderek gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Belirlenen noktada toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Askerlik Şubesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Askerlik Şubesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, seferin kendilerinden, zaferin Allah'tan olduğunu söyledi. Başkan Can, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, Barış Pınarı Harekatının başlatılmasıyla beraber Diyarbakır'daki STK'lar olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneğiyle beraber, Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek amaçlı bugün yine buradayız. Tıpkı 1974 Kıbrıs Barış Harekatında olduğu gibi bugün yine vatanımız için canımızı vermeye hazırız. Gönüllü olarak bu harekata katılmak için Askerlik Şubesi'ne müracaatımızı yapıyoruz" dedi.


STK temsilcileri ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla sloganlar atarak askerlik şubesine girdi. - DİYARBAKIR

Barış Pınarı Harekatı, Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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