DMM'den Dezenformasyon Açıklaması

02.02.2026 14:29
6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan Türk çocuğu iddiası asılsızdır, bulunduğu çocuk Türk değil.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, '6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda'da bulundu' iddiası doğru değildir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan '6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda'da bulundu' iddiası doğru değildir. Bulunan çocuk bir Türk çocuğu değildir. Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Hollanda makamlarıyla kurulan temas sonucunda söz konusu çocuğun Türk vatandaşı olmadığı bilgisinin teyit edildiğini açıklamıştı. Kamuoyunun toplumsal hassasiyetleri hedef alan asılsız içeriklere itibar etmemesi rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA

Dezenformasyon, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Son Dakika

