DMO'dan Sağlık Market Açıklaması

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, Sağlık Market sistemine kaydedilen tüm ürünlerin, Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerde görev yapan alanında uzman hekim ve akademisyenlerce teknik, klinik ve kalite kriterleri açısından çok aşamalı incelendiğini bildirerek, "Bu değerlendirmelerden uygunluk almayan hiçbir ürün sisteme dahil edilmemektedir." ifadesini kullandı.

DMO Genel Müdürlüğü, tıbbi malzeme alım süreçlerine ilişkin bir gazetede yer alan habere dair açıklama yaptı.

Açıklamada, haberle, kurumun itibarının hedef alınmaya çalışıldığı belirtilerek, "Haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltıcı ve iftira niteliği taşımaktadır. Haberi yapan muhabir doğru bilgi için kurumumuzu aramamış olup bilinçli algı oluşturma yolunu seçmiştir. Haberde iddia edildiğinin aksine Sağlık Market sistemi ve DMO tarafından yürütülen tıbbi malzeme alım süreçlerinde hiçbir ürün yalnızca en düşük fiyat kriteri esas alınarak tedarik edilmemektedir. Sistem, kaliteyi ve hasta güvenliğini merkeze alan, çok boyutlu ve bilimsel bir yapı ile kurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tıbbi malzeme temininde "e-ihale, hasta başı alım, katalog alımı, çerçeve anlaşma ve teknik yeterlilik esaslı değerlendirme" yöntemlerinin kullanıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yöntemlerin hiçbirinde en düşük fiyat tek belirleyici unsur değildir. Temel hedef, hasta güvenliği ve klinik etkinliği en yüksek, teknik ve kalite kriterlerini eksiksiz karşılayan ürünlerin temin edilmesidir. Sağlık Market sistemine kaydedilen tüm ürünler, Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerde görev yapan alanında uzman hekim ve akademisyenler tarafından teknik, klinik ve kalite kriterleri açısından çok aşamalı olarak incelenmekte, bu değerlendirmelerden uygunluk almayan hiçbir ürün sisteme dahil edilmemektedir."

"Uygunluk verilmeyen hiçbir ürün kullanılmıyor"

Açıklamada, ürünlerin ihale sürecinden önce bilimsel ve teknik değerlendirmeden geçirildiği, ilk inceleme ve muayene aşamasında uygunluk verilmeyen hiçbir ürünün kullanılmadığı ve kabul edilmediği vurgulandı.

İhale sonucunda teslim edilen ürünlerin muayene ve kabul süreçlerinden geçirilerek sağlık tesislerine sunulduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Bu uygulamaların doğal sonucu olarak Sağlık Market sistemi kapsamında temin edilen ürünlerde muayene kabul oranları yüzde 99,6 seviyesine ulaşmış, tıbbi ürünlere bağlı olumsuz olay bildirimlerinde ise yüksek oranlarda düşüşler sağlanmıştır. Söz konusu veriler, sistemin halk sağlığını riske attığı yönündeki iddiaların tam aksine, hasta güvenliğini güçlendirdiğini açıkça ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Kaliteli ürün temini esas alınıyor"

Açıklamada, haberde yer alan "kalitenin göz ardı edildiği", "uygunsuz ürünlerin hastanelere gönderildiği" ve "halk sağlığının hiçe sayıldığı" yönündeki ifadelerin, somut veriye dayanmadığı ve mesnetsiz olduğu aktarılarak, şöyle devam edildi:

"Sağlık Market ve DMO tarafından yürütülen tıbbi malzeme tedarik süreçleri, alanında uzman hekim ve akademisyenlerce hazırlanan şartnameler ve teknik yeterliliklere uygun olarak en kaliteli ürünü temin etmeyi esas alan, bilimsel, şeffaf ve denetlenebilir bir sistem çerçevesinde yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüzce, milyonlarca vatandaşımıza sunulan sağlık hizmetinin yürütülmesi adına gerçekleştirilen Sağlık Market alımlarıyla ilgili olarak yapılan haber ve paylaşımların, doğruluğu kanıtlanmış bilgiler içermesi ve toplumun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmaması gerektiği de dikkate alınmalıdır. Söz konusu asılsız habere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bu tür yanıltıcı yayın ve paylaşımlar hakkında Genel Müdürlüğümüz hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır."