DMO'dan Sağlık Market Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

DMO'dan Sağlık Market Açıklaması

29.01.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DMO, sağlık ürünlerinin titiz incelemeden geçtiğini ve kalitenin esas alındığını duyurdu.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, Sağlık Market sistemine kaydedilen tüm ürünlerin, Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerde görev yapan alanında uzman hekim ve akademisyenlerce teknik, klinik ve kalite kriterleri açısından çok aşamalı incelendiğini bildirerek, "Bu değerlendirmelerden uygunluk almayan hiçbir ürün sisteme dahil edilmemektedir." ifadesini kullandı.

DMO Genel Müdürlüğü, tıbbi malzeme alım süreçlerine ilişkin bir gazetede yer alan habere dair açıklama yaptı.

Açıklamada, haberle, kurumun itibarının hedef alınmaya çalışıldığı belirtilerek, "Haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltıcı ve iftira niteliği taşımaktadır. Haberi yapan muhabir doğru bilgi için kurumumuzu aramamış olup bilinçli algı oluşturma yolunu seçmiştir. Haberde iddia edildiğinin aksine Sağlık Market sistemi ve DMO tarafından yürütülen tıbbi malzeme alım süreçlerinde hiçbir ürün yalnızca en düşük fiyat kriteri esas alınarak tedarik edilmemektedir. Sistem, kaliteyi ve hasta güvenliğini merkeze alan, çok boyutlu ve bilimsel bir yapı ile kurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tıbbi malzeme temininde "e-ihale, hasta başı alım, katalog alımı, çerçeve anlaşma ve teknik yeterlilik esaslı değerlendirme" yöntemlerinin kullanıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yöntemlerin hiçbirinde en düşük fiyat tek belirleyici unsur değildir. Temel hedef, hasta güvenliği ve klinik etkinliği en yüksek, teknik ve kalite kriterlerini eksiksiz karşılayan ürünlerin temin edilmesidir. Sağlık Market sistemine kaydedilen tüm ürünler, Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerde görev yapan alanında uzman hekim ve akademisyenler tarafından teknik, klinik ve kalite kriterleri açısından çok aşamalı olarak incelenmekte, bu değerlendirmelerden uygunluk almayan hiçbir ürün sisteme dahil edilmemektedir."

"Uygunluk verilmeyen hiçbir ürün kullanılmıyor"

Açıklamada, ürünlerin ihale sürecinden önce bilimsel ve teknik değerlendirmeden geçirildiği, ilk inceleme ve muayene aşamasında uygunluk verilmeyen hiçbir ürünün kullanılmadığı ve kabul edilmediği vurgulandı.

İhale sonucunda teslim edilen ürünlerin muayene ve kabul süreçlerinden geçirilerek sağlık tesislerine sunulduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Bu uygulamaların doğal sonucu olarak Sağlık Market sistemi kapsamında temin edilen ürünlerde muayene kabul oranları yüzde 99,6 seviyesine ulaşmış, tıbbi ürünlere bağlı olumsuz olay bildirimlerinde ise yüksek oranlarda düşüşler sağlanmıştır. Söz konusu veriler, sistemin halk sağlığını riske attığı yönündeki iddiaların tam aksine, hasta güvenliğini güçlendirdiğini açıkça ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Kaliteli ürün temini esas alınıyor"

Açıklamada, haberde yer alan "kalitenin göz ardı edildiği", "uygunsuz ürünlerin hastanelere gönderildiği" ve "halk sağlığının hiçe sayıldığı" yönündeki ifadelerin, somut veriye dayanmadığı ve mesnetsiz olduğu aktarılarak, şöyle devam edildi:

"Sağlık Market ve DMO tarafından yürütülen tıbbi malzeme tedarik süreçleri, alanında uzman hekim ve akademisyenlerce hazırlanan şartnameler ve teknik yeterliliklere uygun olarak en kaliteli ürünü temin etmeyi esas alan, bilimsel, şeffaf ve denetlenebilir bir sistem çerçevesinde yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüzce, milyonlarca vatandaşımıza sunulan sağlık hizmetinin yürütülmesi adına gerçekleştirilen Sağlık Market alımlarıyla ilgili olarak yapılan haber ve paylaşımların, doğruluğu kanıtlanmış bilgiler içermesi ve toplumun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmaması gerektiği de dikkate alınmalıdır. Söz konusu asılsız habere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bu tür yanıltıcı yayın ve paylaşımlar hakkında Genel Müdürlüğümüz hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır."

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DMO'dan Sağlık Market Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:13:44. #7.11#
SON DAKİKA: DMO'dan Sağlık Market Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.