Doç. Dr. Nazlı Özkan: Hormon tedavisi kararı hastaya göre verilmeli - Son Dakika
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Doç. Dr. Nazlı Özkan: Hormon tedavisi kararı hastaya göre verilmeli

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Doç. Dr. Nazlı Özkan: Hormon tedavisi kararı hastaya göre verilmeli
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nazlı Özkan, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. Menopoz döneminde uygulanan hormon yerine koyma tedavisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkan, tedavinin uygun hastalarda önemli faydalar sağlayabildiğini ancak özellikle kanser öyküsü bulunan kadınlarda kararın bireysel olarak verilmesi gerektiğini söyledi.

"KALP DAMAR VE KEMİK SAĞLIĞINI KORUMAYI HEDEFLİYORUZ"

Hormon yerine koyma tedavisinin uzun yıllardır uygun hastalarda uygulandığını belirten Özkan, geçmişte hormonların kanser veya kalp krizi riskini artırdığı yönünde yanlış inanışların bulunduğunu ifade etti. Özkan, “60 yaşın altında ve son 10 yıl içinde menopoza girmiş kadınlarda hormon tedavisinden ciddi yarar görüyoruz” dedi.

Tedavinin temel hedeflerinden birinin uzun vadeli sağlık sorunlarını azaltmak olduğunu belirten Özkan, “Hormon tedavisinden beklediğimiz asıl yarar kalp damar ve kemik sağlığını korumak” ifadelerini kullandı.

"KANSER HASTALARINDA KARAR BİREYSEL VERİLİYOR"

Kanser öyküsü bulunan kadınlarda hormon tedavisinin her hasta için aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Özkan, kararın tümörün reseptör tipine göre verilmesi gerektiğini söyledi. “İleri evre ya da hormon duyarlı bazı tümörlerde hormon tedavisi hastalığı tetikleyebilir” diyen Özkan, bazı yumurtalık kanseri türlerinde de hormon tedavisinin hastalığın yeniden ortaya çıkmasına neden olabileceğini belirtti.

Doç. Dr. <a class='keyword-sd' href='/nazli-ozkan/' title='Nazlı Özkan'>Nazlı Özkan</a>: Hormon tedavisi kararı hastaya göre verilmeli

"AİLEDE MEME KANSERİ OLMASI TEK BAŞINA ENGEL DEĞİL"

Ailede meme kanseri öyküsü bulunmasının tek başına hormon tedavisine engel olmadığını söyleyen Özkan, meme kanseri geçirmiş hastalarda ise daha farklı bir yaklaşım benimsendiğini aktardı. Özkan, hormon reseptör pozitif meme kanserinde nüks riski nedeniyle sistemik hormon tedavisinin kullanılamadığını belirterek, “Triple negatif olsa bile meme kanseri hastalarında sistemik hormon tedavisi vermiyoruz” dedi.

HORMON DIŞI TEDAVİ SEÇENEKLERİ DE BULUNUYOR

Hormon tedavisi uygulanamayan kadınların seçeneksiz olmadığını vurgulayan Özkan, menopoz döneminde yaşanan şikayetlerin azaltılması için hormon içermeyen farklı tedavi yöntemlerinin de bulunduğunu ifade etti.

Nazlı ÖzkanMenopozKadınSon Dakika

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SON DAKİKA: Doç. Dr. Nazlı Özkan: Hormon tedavisi kararı hastaya göre verilmeli - Son Dakika
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