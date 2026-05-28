Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olan Doç. Dr. Nazlı Özkan, bazı kişilerin genetik aktarım yoluyla kanser riski taşıyabileceğini belirtti. Kalıtsal jinekolojik kanserler arasında tüp ve yumurtalık kanserlerinin önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Özkan, bazı genetik mutasyonların rahim kanseri riskini artırabildiğini söyledi.
Jinekolojik kanserler içerisinde kalıtsal olanların ortalama yüzde 5 ila 10’luk bir grubu oluşturduğunu kaydeden Özkan, ailesinde belirgin bir kanser öyküsü veya kalıtsal şüphe bulunmayan kişilere ek genetik tarama önermediklerini ifade etti. Özkan, risk taşıyan bireylerde erken tanının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Doç. Dr. Nazlı Özkan: Kalıtsal jinekolojik kanserler genetik aktarılabiliyor
