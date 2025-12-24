Doğa Koleji'nden Eğitim Kampı - Son Dakika
Doğa Koleji'nden Eğitim Kampı

24.12.2025 18:41
Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, liderlik ve sürdürülebilirlik eğitimleri aldı.

Türkiye genelindeki Doğa Koleji kampüslerinden t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, Elite World Grand Sapanca'da düzenlenen "Eğitim Kampı"nda bir araya geldi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, geleceğin liderlerini yalnızca akademik başarıyla değil, vizyon, sorumluluk bilinci ve çağın gerektirdiği yetkinliklerle yetiştirmeyi hedefleyen Doğa Koleji, Sapanca'da iki gün süren yoğun programda öğrencilerini alanında uzman akademisyenler ve profesyonellerle buluşturdu.

Eğitim Kampı kapsamında öğrenciler, liderlik, yapay zeka, sürdürülebilirlik, ekonomi, iletişim ve stratejik düşünme başlıklarında sertifikalı eğitimler aldı.

Eğitim Kampı'nın ilk gününde Prof. Dr. Itır Erhart, "Sosyal Girişimcilik - Toplumsal Sorunları Fark Etmek ve Çözüm Üretmek" başlıklı oturumuyla öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, yapay zekanın güncel ve geleceğe dönük etkilerini ele alan "Bugünün Dünyasında Yapay Zeka: Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz?" sunumunun ardından Dr. Zuhal Doğan'ın yürüttüğü "Fikir Atölyesi: Keşfet-Tasarla-Üret" çalışmasıyla devam etti.

İkinci gün programı, Emre Alkin'in "Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Değişen Paradigmalar" başlıklı sunumuyla başladı. t-MBA Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel'in "Liderlik: Ekip Yönetimi ve Organizasyonun Yeni Kuralları" yönetimindeki oturumun ardından Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, analitik düşünme ve stratejik modelleme becerilerini paylaştığı "Geometri ile Düşünmek: İş Dünyasında Modelleme ve Strateji" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

İdil Türkmenoğlu'nun "Etkili İletişim" (Networking - Yapay Zeka Çağında Öne Çıkan Beceriler, Anlam ile Yaşam Boyu Kariyer) başlıklı eğitiminin ardından Dr. Ahmet Aydemir, "Sürdürülebilirlik 2.0: İş Dünyası, Toplum ve Gençlerin Yeni Rolü" başlıklı oturumda sürdürülebilirliğin güncel iş modelleri ve gençler üzerindeki dönüştürücü etkilerini öğrencilerle paylaştı.

Programın son bölümünde gerçekleştirilen "Fikirden Sahneye - Jüriye Sunum Atölyesi"nde öğrenciler, geliştirdikleri projeleri jüri karşısında sunarak geri bildirim aldı. Eğitim Kampı, Doğa Koleji Eğitim Direktörü Çiğdem Mollaibrahimoğlu'nun kapanış konuşması ve sertifika töreniyle tamamlandı.

"Liderlik, toplumsal sorumluluk bilinciyle şekillenir"

Açıklamada etkinliğin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, liderliğin yalnızca bireysel başarı değil, toplumsal sorumluluk bilinciyle şekillendiğini vurguladı.

Genç, "Bugünün dünyasında liderlik, değişimi doğru okumak, belirsizlikler karşısında sorumluluk alabilmek ve değer üretebilmektir. t-MBA Liderlik Akademisi ile öğrencilerimizi yalnızca bugüne değil, geleceğin dünyasına hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç da t-MBA Liderlik Akademisi'nin Doğa Koleji'nin eğitim vizyonundaki stratejik konumuna dikkati çekti.

Kılanç, Doğa Koleji'nde eğitimin, bilgi, karakter ve vizyonun birlikte inşa edildiği bütüncül bir süreç olduğunun altını çizerek, "t-MBA Liderlik Akademisi, öğrencilerimizin liderlik becerilerini erken yaşta keşfetmesine, geliştirmesine ve bu becerileri somut projelere dönüştürmesine imkan tanıyan güçlü bir eğitim modeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

