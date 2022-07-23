Doğa tutkunlarının yeni gözdesi "Karaçay Şelalesi" - Son Dakika
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Doğa tutkunlarının yeni gözdesi "Karaçay Şelalesi"

23.07.2022 10:14
Doğa tutkunlarının yeni gözdesi "Karaçay Şelalesi"

Doğa tutkunlarının yeni gözdesi "Karaçay Şelalesi" Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde bulunan saklı cennet Karaçay Şelalesi, doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu Zorlu parkuru yaklaşık 45 dakika yürüyerek şelaleye ulaşan doğaseverler, eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor Osmaniye'de Amanos...

Doğa tutkunlarının yeni gözdesi "Karaçay Şelalesi"

Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde bulunan saklı cennet Karaçay Şelalesi, doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Zorlu parkuru yaklaşık 45 dakika yürüyerek şelaleye ulaşan doğaseverler, eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor

OSMANİYE - Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde bulunan saklı cennet Karaçay Şelalesi, doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Zorlu parkuru yaklaşık 45 dakika yürüyerek şelaleye ulaşan doğaseverler, eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Osmaniye merkeze 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve Amanos Dağları eteklerinde yer alan Karaçay Şelalesi eşsiz manzarasıyla doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen şelalenin tadını çıkarmak isteyen doğaseverler 1,5 kilometrelik orta zorluktaki parkurdan geçerek şelaleye ulaşıyor. Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan doğaseverler, adrenalin dolu parkuru tamamladıktan sonra manzarasıyla göz kamaştıran Karaçay Şelalesi'nin keyfini çıkardı.

"Amanos Dağları içerisinde gizli kalmış bir cennet"

Şelaleye ulaşmak için zorlu bir parkur aştıklarına değinen Melike Uçan, "Buraya her yıl geliyoruz. Burası Amanos Dağları içerisinde gizli kalmış bir cennet. Şelalemiz çok güzel ama keşfedilmemiş. Buraya gelmek için zor bir parkur aşıyoruz. Suların içerisinden geçiyoruz. Şelaleye ulaştıktan sonra çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Burayı herkesin ziyaret etmesini isterim" diye konuştu.

"Burası cennet gibi bir koy"

Karaçay Şelalesi'nin keşfedilmemiş bir yer olduğunu ifade eden Mustafa Nazifşan, "Burası keşfedilmemiş bir yer. Ulaşım konusunda biraz zorluk olduğu için insanlar buraya çok gelmek istemiyorlar. Yeni yolda yapıldı, ulaşım daha da kolaylaştı. 1,5 kilometre yürüyüş sonunda şelaleye ulaşabiliyoruz. Biz Karaçay, Karaçay diyoruz ama burası cennet niteliğinde bir koy. Asıl Karaçay burası yani. Buradan sonra da daha da gidiş yok. Havası da mis gibi serin. Nezih bir ortam herkesin gelmesini isteriz" dedi.

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Kaynak: İHA

Amanos Dağları, Osmaniye, Karaçay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğa tutkunlarının yeni gözdesi 'Karaçay Şelalesi' - Son Dakika

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