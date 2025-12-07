Doğal Gaz Fiyatları Düştü - Son Dakika
Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları Düştü

07.12.2025 14:30
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14,550.37 TL olarak belirlendi, işlem hacmi azaldı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 550 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 613 bin 820 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 684 bin 247 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 550 lira 37 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 592 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 277 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 822 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 217 milyon 617 bin 905 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 217 milyon 263 bin 301 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
