Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artışta

16.01.2026 14:28
Dün spot doğal gazın fiyatı 14.200,66 TL, işlem hacmi ise 8,8 milyon TL olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 200 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 847 bin 13 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 876 bin 763 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 200 lira 66 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 623 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 910 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 490 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 331 milyon 733 bin 503 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 331 milyon 480 bin 788 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji

15:50
15:27
15:26
15:04
14:22
14:19
