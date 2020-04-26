Doğankent Belediyesi'nden dar gelirli ailelere iftar yemeği - Son Dakika

Sorgun'a bağlı Doğankent Belediyesi tarafından ramazan ayı nedeniyle dar gelirli ailelere iftar yemeği dağıtıldı.

Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, ramazanın, rahmetin bolca tecelli ettiği, yeryüzünün ilahi bir kudretle yeniden anlam kazandığı, muhteşem bir ay olduğunu belirtti.



Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle toplu iftar yemeklerinin yasaklanmasının dar gelirli aileleri, ramazanda daha zor bir duruma bıraktığını ifade eden Sungur, "Belediye olarak biz de bu mübarek ayın feyzi ile ihtiyaç sahibi 300 vatandaşımıza, ramazan boyunca iftar yemeği verme kararı aldık. Kurduğumuz ekipler ramazan ayı boyunca bu ailelerin evlerine kadar iftar yemeği götürecek." dedi.

Sungur, iftar yemeğinin belediye tarafından finanse edildiğini de sözlerine ekledi.