Doğanşehir\'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
K.B. idaresindeki 44 AFA 980 plakalı otomobil, Malatya Adıyaman kara yolu Sürgü Mahallesi mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 NGR 464 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yeren polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
