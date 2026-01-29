Doğanşehir'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Doğanşehir'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

29.01.2026 15:24
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor, yollar açık tutuluyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde karla mücadele çalışmaları kapsamında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Doğanşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar kalınlığının yer yer 60 santimetreye ulaştığı ilçede, iş makineleriyle kar küreme çalışmaları sürdürülüyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında öncelikle ana arterler, hastane yolları ve acil ulaşım güzergahları açık tutuluyor.

Belediye bünyesindeki kar küreme ve tuzlama araçları, ilçenin farklı bölgelerinde yaptığı çalışmalarla yolları araç trafiğini açık tutuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yoğun kar yağışına rağmen karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Hizmetlerimiz hiçbir şekilde aksamadan devam etmekte. Öncelikle ana arterler ve acil ulaşım güzergahlarında karla mücadele çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Hemşerilerimizin güvenliği için tüm imkanlarımızla sahadayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

