Ekonomi

Doğru Duruş Hayati Fonksiyonları Koruyor

13.01.2026 12:17
Uzun saatler masa başında çalışanlar için doğru duruşun önemi vurgulandı, sağlık önerileri paylaşıldı.

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Erodabaşı, uzun süre masa başında çalışanların ve ekran karşısında vakit geçirenlerin yanlış duruş nedeniyle yalnızca kas-iskelet sistemi değil, solunum ve enerji metabolizması gibi hayati fonksiyonlarda da ciddi olumsuzluklar yaşayabildiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erodabaşı, insan vücudunda 600'den fazla kas ve 200'den fazla eklem bulunduğunu, kas-iskelet sisteminin yalnızca hareketi değil aynı zamanda iç organları ve beyni koruyan bir yapı olduğunu kaydetti.

Erodabaşı, doğru duruşun insan vücudundaki tüm sistemlerin verimli çalışması için kritik önemde olduğunu vurgulayarak, "Bilimsel çalışmalar, solunumun, dolaşımın, sindirimin ve sinir sisteminin en verimli şekilde çalışabilmesi için omurganın dik, başın omurganın devamında ve kasların dengede olması gerektiğini gösteriyor. Bu duruş aynı zamanda ana solunum kası olan diyaframın etkin çalışmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Uzun süre öne eğilerek çalışmanın vücutta kalıcı adaptasyonlara yol açabileceğine işaret eden Erodabaşı, günde 8-10 saat masa başında öne eğik çalışan kişilerde kamburlaşma, ense sıkışması ve çenede öne çıkmanın geliştiğini aktardı.

Erodabaşı, "Vücut bunu en az enerjiyle yapmaya alışıyor. Bu durum kalıcı hale gelmeye başladığında ise ağrı ortaya çıkıyor. Ağrı, vücudun 'Artık bir düzenleme yapmalısın.' uyarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Stres ve duygusal gerginlik etkileri hızlandırıyor"

Kas kuvveti, genetik yapı ve düzenli egzersizin bu süreci geciktirebildiğini dile getiren Erodabaşı, stres ve duygusal gerginliğin ise duruş bozukluğunun etkilerini hızlandırdığını vurguladı.

Duruş bozukluğunun olumsuz etkilerini azaltmak için kısa ve düzenli molaların gerekli olduğuna dikkati çeken Erodabaşı, her 20-30 dakikada bir esneme, gözleri uzak bir noktada dinlendirme, omuzları geriye yuvarlama ve derin nefes egzersizlerinin yapılmasını önerdi.

Erodabaşı, 40-60 dakikada bir yerinden kalkarak birkaç adım yürümenin, göz egzersizlerinin ve su içmenin sırt kaslarının yeniden kanlanmasına yardımcı olduğunu da belirtti.

Çalışma ortamının ergonomik düzenlenmesinin önemine değinen Erodabaşı, ekranın göz hizasında tutulması, masa yüksekliğinin zaman zaman değiştirilmesi ve otururken gövde-uyluk açısının 90 dereceden dar olmamasının bele binen yükü azalttığını kaydetti.

Erodabaşı, uzun süre masa başında çalışanlara stres yönetimini yaşam rutininin bir parçası haline getirmesi ve beden farkındalığını artırması tavsiyesinde bulundu.

Düzenli egzersiz veya hareketli bir yaşam tarzı benimsenmesinin de önemine işaret eden Erodabaşı, "Bu önerilerden yalnızca birini bile hayatınıza düzenli olarak dahil etmeniz, daha sağlıklı ve zinde bir yaşamın kapısını aralayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

