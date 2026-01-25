Doğu Anadolu'da Kar Sebebiyle Yollar Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Doğu Anadolu'da Kar Sebebiyle Yollar Kapandı

Doğu Anadolu\'da Kar Sebebiyle Yollar Kapandı
25.01.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar nedeniyle 145 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı ve açma çalışmaları sürüyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 145 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 30 mahalle ve 66 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 96 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapanan 68 yerleşim yeri yolundan 61'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 7 yerleşim yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yolunda çığ düşen noktalarda genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Şemdinli Belediyesince kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Belediye Başkanı Fahri Şakar ve beraberindeki ekip, ilçenin kırsal alanlarına yem ve mama bıraktı.

Tüm canlılarla aynı dünyayı paylaştıklarını belirten Şakar, "İnsan olarak Rabbimizin sessiz kullarına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Özellikle kış aylarında can dostlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için duyarlı olmak büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Muş/Bitlis

Muş'ta kar nedeniyle yolu kapanan 12 yerleşim yerine ulaşılamadığı belirtildi.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı 30 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Ekipler, kapalı 30 yerleşim yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Hakkari, Bitlis, Ulaşım, Güncel, Doğa, Muş, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Kar Sebebiyle Yollar Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

13:13
Kesik baş cinayetinde yeni detaylar Ümraniye’de öldürüp Şişli’ye götürmüşler
Kesik baş cinayetinde yeni detaylar! Ümraniye'de öldürüp Şişli'ye götürmüşler
11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 13:37:47. #7.11#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da Kar Sebebiyle Yollar Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.