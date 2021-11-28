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Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı - Son Dakika

Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı

28.11.2021 13:04

Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi'ne (DAG) kurulacak aynayı taşıyan tır, Konaklı Dağı bölgesine doğru hareket etti.

Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi'ne (DAG) kurulacak aynayı taşıyan tır, Konaklı Dağı bölgesine doğru hareket etti.

Dün Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan kargo uçağıyla özel ekip eşliğinde Erzurum'a getirilen ayna, sabahın erken saatlerinde güvenlik önlemleri altında kara yoluyla Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Karakaya zirvelerine götürüldü.

Tıra yüklenen DAG aynası, saatte 10 kilometre hızla yaklaşık 4-5 saatlik hassas yolculuğun ardından gözlemevinin deposuna kaldırılacak.

"Hassas bir ekipman taşıyoruz"

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, gazetecilere, DAG'da kurulacak 4 metrelik aynayı hassas bir şekilde taşıdıklarını söyledi.

Aynanın bazı testlerin ardından Rusya'dan havalanan kargo uçağıyla getirildiğini belirten Yeşilyaprak, şöyle konuştu:

"DAG'ın 4 metrelik aynasını Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Karakaya zirvelerine çıkarmak için buradayız. Yolun üçte birini tamamladık. Dağ yoluna ulaştıktan sonra biraz daha yavaşlayacağız. Çünkü hassas bir ekipman taşıyoruz. O yüzden de olabildiğince konforlu şekilde aynayı götürmek istiyoruz. Yukarıda da kar yağışı başladı. O yüzden biraz acele etmememiz gerekiyor. Yolu eskortlarla kontrol altına alıp dağdaki karları da temizleyerek aynayı yukarıya kadar almayı düşünüyoruz. Bugün yukarıya çıkardıktan sonra şantiye olarak çalışmalar bitecek. Haziran ayı itibariyle aynanın montaj işlemine devam edeceğiz."

Dağ yolunu üniversite olarak son üç ayda ıslah ederek tamamladıklarının altını çizen Yeşilyaprak, "Şu andan itibaren 2-2,5 saatlik bir zamanımız kaldı. Zirvede binamızın içindeki ayna kaplama ünitesinde olacağı yere koyduktan sonra rahatça inebileceğiz. Bugünkü toplam sevkiyatımız 4-5 saat içinde bitecek." ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı
Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı
Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı
Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı
Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı

Kayak Merkezi, Toros Dağları, Doğu Anadolu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı - Son Dakika
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