Doğu'da Kış: Muş-Kulp Karayolunu Açma Çalışmaları
53 dakika önce
- İş makinelerinin kar temizleme çalışmalarından görüntüler Rotatif operatörü İdris Karakan'ın konuşması MUŞ - Kar yağışı ve fırtına nedeniyle 5 gün önce kapanan Muş-Kulp karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
- İş makinelerinin kar temizleme çalışmalarından görüntüler
Rotatif operatörü İdris Karakan'ın konuşması MUŞ - Kar yağışı ve fırtına nedeniyle 5 gün önce kapanan Muş- Kulp
karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:07 Kaynak: AA
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