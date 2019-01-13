Son Dakika Haberleri: Doğu'da Kış: Muş-Kulp Karayolunu Açma Çalışmaları

Doğu'da Kış: Muş-Kulp Karayolunu Açma Çalışmaları

53 dakika önce

- İş makinelerinin kar temizleme çalışmalarından görüntüler Rotatif operatörü İdris Karakan'ın konuşması MUŞ - Kar yağışı ve fırtına nedeniyle 5 gün önce kapanan Muş-Kulp karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

- İş makinelerinin kar temizleme çalışmalarından görüntüler
Rotatif operatörü İdris Karakan'ın konuşması MUŞ - Kar yağışı ve fırtına nedeniyle 5 gün önce kapanan Muş- Kulp karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:07 Kaynak: AA

Kar, Muş, Kulp, Güncel
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